شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مصريون يبتكرون سيارة تنبه السائق فى حاله النوم وارتفاع ضربات القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال باسم ماجد طالب بكلية الهندسة بالجامعه الألمانية بالقاهرة، إن فريق العمل لتصنيع السيارة الخاصة بهم يضم 60 طالب ينقسمون إلى عده مجموعات منهم التقنى وإدارة أعمال وفنون تطبيقة.

وأضاف الطالب باسم ماجد فى حديثة لـ"الخليج 365" خلال الماراثون البيئى بماليزيا، أن نموذج السيارة التى قاموا بتصنيعها تزن 85 كيلو جراما، ولديها القدرة على السير لمسافة 100 كيلو متر بوات واحد من الكهرباء.

وتابع الطالب، أن أهم مايميز السيارة هو مميزات الأمان والتعرف على الحالة الصحية للسائق من سرعة َنبضات القلب وحالات الهبوط، وكذلك عدم التركيز وفى حالة نوم السائق أوالهبوط أو ارتفاع سرعه ضربات القلب، تقوم هذه السيارة بالتنبيه.

وأضاف الطالب باسم ماجد،أن هذه السيارة تتميز بخفة الوزن، متمنيا أن يرى هذا النموذج من السيارة فى مصر بعد إدخال بعض التعديلات عليها حتى تستطيع أن تسير فى الشارع لافتا أن نموذج هذه السيارة تكلف حوالى 65 الف جنيها.

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