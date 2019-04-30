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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طلاب هندسة المطرية يصنعون سيارة صديقة للبيئة بتكلفة 100 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود أحمد عبد العاطى، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية هندسة المطرية قسم ميكانيكا سيارات، عن قيامه بمشاركة عدد من طلاب الكلية بتصنيع سيارة صديقة للبيئة غير ملوثة للهواء، موضحاً أن تلك السيارة تعمل بالكهرباء، وتستطيع أن تقطع مسافات كبيرة للشحنة الواحدة.
وأضاف الطالب لـ"الخليج 365"، خلال الماراثون البيئي بماليزيا، أن نموذج السيارة الذي قاموا بتصنيعها موفرة للطاقة مقارنة بالسيارات التي تسير بالبنزين، فضلاً عن أن تكاليف الصيانة تكاد تكون لا تذكر.
وأشار إلى أن هذه السيارة تستطيع أن تسير 100 كيلو متر بالشحنة الواحدة، موضحا أن فريق العمل مكون من 10 أفراد مقسمة إلى أفراد يعملون بالكهرباء و2 "ديناميكس". لافتًا أنه يتمنى أن يرى هذا النموذج من السيارة مصنعة فى مصر.
وأوضح أن تلك السيارة هى ثاني سيارة يصنعها الفريق فى سنة واحدة، ويصل وزنها إلى 150 كيلو جرام، وكانت تكاليف تصنيعها حوالى 100 الف جنيه.
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