البنك الأهلي يستعد لإصدار 2 مليون بطاقة "ميزة" للدفع الإلكتروني

كتب: إسماعيل حماد

كشف علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية بالبنك الأهلي المصري، أن مصرفه يستهدف إصدار 2 مليون بطاقة "ميزة" الوطنية مسبقة الدفع، خلال العام الجاري، وذلك في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على تداول الكاش، وتعزيز المدفوعات الرقمية.

وقال فاروق في تصريحات لـ"الوطن" أن البنك الأهلي وفر نحو 700 ألف بطاقة "ميزة" في جميع فروع البنك البالغة 460 فرعا منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، كاشفا عن أنه جرى إصدار 200 ألف بطاقة منهم للعملاء بالفعل حتى الآن.

وأضاف فاروق، أن هناك اقبال على...