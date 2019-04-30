هواوي تستقطب المواهب السعودية الشابة في حفل تخريج المبتعثين بالصين

جدة - عمرو شويل بكين - الخليج 365:

احتفلت الملحقية الثقافية السعودية في الصين بتخريج طلابها وطالباتها المبتعثين لعام 2019 في حفل حضره سعادة السفير السعودي لدى جمهورية الصين الشعبية الاستاذ تركي بن محمد الماضي و سعادة الملحق الثقافي في سفارة السعودية بالصين الدكتور فهد بن ماجد الشريف وصاحب الحفل معرضاً ليوم المهنة شاركت به كبرى الشركات الصينية التي تتنافس لاستقطاب الخريجين والخريجات من الجامعات الصينية للاستفادة من تحصيلهم العلمي المدعوم بالمهارات اللغوية في كافة التخصصات الهندسية والإدارية .

وفي إطار سعيها لاستقطاب مزيد من المواهب السعودية لدمجها في مبادرة الشركة لبناء نظام إيكولوجي شامل ومتكامل من الموارد البشرية المحلية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة، عمدت شركة هواوي لتفعيل قنوات التواصل مع الخريجين من خلال المعرض موضحة لهم أسباب استقطابهم التي تتمثل في العمل على صقل مواهبهم وتعزيز كفاءاتهم بالتماشي مع أحدث التقنيات والحلول التي تقود العالم الرقمي حالياً، بغية توطيد الركائز المحورية التي تعتمد عليها صناعة قادة المستقبل الذين ستقع على عاتقهم قيادة دفع التطوير والتنمية في المملكة بالاستفادة القصوى من التكنولوجيا، وبالتماشي مع ما نصت علية أهداف رؤية المملكة 2030.

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ويتجسد أحد أهم الأسباب التي تشجع الخريجين على الاستماع لشركة هواوي والانضمام لمبادراتها حصول الخريجين على فرصة الانضمام لبرنامج هواوي المعروف باسم “خطوة”، وهو برنامج وطني أطلقته الشركة لتمكين المواهب السعودية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وينبثق عنه عدة برامج حيوية ضمن الهدف ذاته منها “برنامج قادة المستقبل” و”بذور من أجل المستقبل” و”مسابقة الاتصالات وتقنية المعلومات”، وتهدف جميعها للارتقاء بمهارات الجيل القادم من الشباب السعودي في عالم التكنولوجيا، وضمان حصولهم على الخبرة الفنية العملية اللازمة لنجاحهم في مختلف المهن الحيوية التي سيتولون القيام بمهامها والمرتبطة بقطاع تقنية المعلومات والاتصالات.

وفي إطار تواجده في المعرض وتواصله مع الخريجين، ذكر الأستاذ فيصل بن عياد العتيبي مدير عام الموارد البشرية لشركة هواوي السعودية بأن الهدف الأساسي من برنامج “خطوة” لا يقتصر على تدريب السعوديين وتمكينهم ضمن مجال الاتصالات، بل يسعى لتعزيز قيمة المواهب ومساعدتهم في رسم خارطة طريق حياتهم المهنية ووضعهم على الطريق الصحيح بما يتماشى مع ميولهم وكفاءاتهم وما الآمال التي تبنيها قيادة المملكة عليهم على صعيد الإنخراط بفاعلية لرفع سوية العمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية من خلال محور التكنولوجيا.

وتابع العتيبي قائلاً: “نتوجه بخالص شكرنا وامتنانا إلى الملحقية الثقافية السعودية في الصين لتقديم منصة مثالية للتواصل مع المواهب السعودية في المعرض. ونحن على ثقة بأن المملكة تمتلك إمكانات رائدة تؤهلها لتصبح رائدة عالمياً في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات، بحيث تتحقق أهداف رؤية السعودية 2030 بتطوير المملكة لتصبح اقتصادًا مبتكرًا مبني على المعرفة ويمتلك بعداً تنافسياً عالميًا من خلال الاستفادة من مختلف أوجه التحول الرقمي. وهدفنا في هواوي دعم نجاح هذه الرؤية من خلال رفدها بالمبادرات والبرامج التي تستهدف تثقيف الشباب السعودي وإعداده بالتوازي مع التقنيات الناشئة والمتقدمة للاستفادة القصوى منها في تحقيق الأهداف الوطنية”.

يذكر أن شركة هواوي تنظم سنويًا مسابقة تقنية المعلومات والاتصالات وبذور من أجل المستقبل وبرنامج قادة المستقبل وتقدم التدريب في أكاديميات هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات الخاصة بها في المملكة والمقر الرئيسي للشركة في الصين. ومن خلال العديد من المسابقات وبرامج التدريب وملتقى هواوي للتوظيف لتقنية المعلومات والاتصالات السنوي، تعمد الشركة لانتقاء أفضل المواهب للعمل على تعزيز كفاءاتهم من خلال التوظيف في شركة هواوي أو أي من شبكات شركائها. كما تنظم الشركة عدداً آخر من الفعاليات في الإطار ذاته، وتحرص على تعزيز التعاون بينها وبين كافة الجامعات والمؤسسات ذات الصلة للعمل على تضييق الفجوة بين المواهب والشركات وسوق العمل .