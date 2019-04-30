شكرا لقرائتكم خبر عن تباين الأسهم الأمريكية عند الفتح و"ألفابت" يضغط على ستاندرد وناسداك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت الأسهم الأمريكية، متباينة، اليوم الثلاثاء، مع تقييم المستثمرين لسيل من تقارير نتائج الشركات، في حين ضغط تراجع سهم ألفابت الشركة الأم لجوجل على ستاندرد اند بورز 500 وناسداك.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 40.17 نقطة بما يعادل 0.15 بالمئة ليفتح عند 26594.56 نقطة، وتراجع ستاندرد اند بورز 5.89 نقطة أو 0.20 % إلى 2937.14 نقطة، ونزل ناسداك المجمع 56.94 نقطة أو 0.70 % إلى 8104.91 نقطة.
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