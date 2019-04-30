شكرا لقرائتكم خبر عن طرح Grand Seiko بأحدث التصميمات فى بوتيك جديد بسيتى ستارز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة سايكو اليابانية عن طرحها ماركة Grand Seiko الجديدة والتى تدخل ضمن قائمة أرقى الساعات العالمية من حيث الجودة وأناقة التصميم إضافةً إلى ميزة التجميع اليدوى لأجزائها، كان ذلك خلال حفل افتتاح مجموعة العربى الوكيل الوحيد لساعات سيكو فى مصر الذى اقيم بمول سيتى ستارز، والذى حضره مستر هيروكو أكاشى المدير الإقليمى لسيكو اليابانية والمهندس إبراهيم العربى نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة العربى والمهندس محمد العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى بالإضافة إلى نخبة من نجوم الفن و المجتمع.

من جانبه، أعرب هيروكو أكاشى عن سعادته بافتتاح بوتيك جديد لسيكو بمول سيتى ستارز مؤكداً على أن ماركة Grand Seiko تستهدف شريحة مختلفة من العملاء المغرمون بإقتناء الساعات اليابانية فائقة الدقة عالية الجودة بتصميمات عصرية نادرة، مشيراً إلى حصول سايكو اليابانية على العديد من الجوائز العالمية والتى كان آخرها جائزة بمهرجان grand prix d'horlogerie de Genève الذى يقام سنوياً بسويسرا, وكذلك جائزة ماركة العام الذى منحها المنتدى العالمى للعلامات التجارية بمدينة لندن عام 2016 ، مضيفاً أن تلك الجوائز هى إنجاز للماركة من حيث بناء السمعة الجيدة والثقة بين سايكو وعملاؤها فى جميع أنحاء العالم.

وفى سياق متصل، أكد المهندس محمد محمود العربى الرئيس التنفيذى لمجموعة العربى أن استراتيجية مجموعة العربى تتمثل فى تحقيق رغبات وطموحات العملاء بكافة شرائحهم، لذا يحرص العربى على تقديم موديلات متنوعة لماركات عالمية مختلفة، معرباً عن سعادته بافتتاح سايكو بوتيك بالقاهرة وطرح ماركة Grand Seiko الجديدة التى تخاطب شريحة فريدة من العملاء.

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يذكر أن سايكو من العلامات الرائدة فى مجال تصنيع الساعات ، وتجمع ما بين التكنولوجيا الفائقة والعصرية فى التصميم إلى جانب الجودة اليابانية ، وقد امتدت شراكتها مع مجموعة العربى المصرية لأكثر من 34 عاماً بداية من عام 1985 وحتى الآن .