شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة الورق" توقع اتفاق إعادة جدولة التمويل القائم من مصرف الإنماء والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت الشركة السعودية لصناعة الورق عن توقيعها لاتفاقية تسهيلات إئتمانية متوافقة مع الشريعة الإسلامية مع مصرف الإنماء لإعادة جدولة التمويل القائم مع المصرف، وذلك لتناسب ظروف التدفقات النقدية بالشركة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، إن قيمة التمويل السابق تبلغ 267 مليون ريال، وتبلغ قيمة التمويل المعاد جدولته 48 مليون ريال سعودي.

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ووصلت مدة السداد الإئتمانية البنكية السابقة إلى 5 سنوات سنوات تبدأ من 19 فبراير 2019 وتنتهي في 19 فبراير 2023، شاملة فترة سماح سنة من تاريخ الاتفاقية ولم تتغير مدة التمويل بعد إعادة الجدولة.

وبحسب البيان، تم تعديل مدة تمويل البيع الآجل لتصبح مدة التمويل 6 أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، علماً بأن الضمانات المقدمة مقابل التمويل هي سند لأمر فقط من دون أي ضمانات إضافية.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في الخسائر بلغ 139% إلى 114.9 مليون ريال خلال العام 2018، مُقابل صافي خسائر بلغت 48 مليون ريال بالعام 2017.