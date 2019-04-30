شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "الطباعة والتغليف" ترتفع 23.4% بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال الشركة السعودية للطباعة والتغليف، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحقيق ارتفاع في الخسائر بنسبة 23.4% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 23 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 18.7 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر إلى الارتفاع في أسعار المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف، بالإضافة إلى الزيادة في تكاليف التمويل.

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وتراحعت الإيرادات إلى 202 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 202.6 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي خسائر بلغ 54.4 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 69.5 مليون ريال في العام 2017.

ويعود السبب الرئيس في انخفاض إجمالي الربح والربح التشغيلي في العام 2018 إلى الارتفاع في أسعار المواد الخام بقطاعي الطباعة والتغليف.

كذلك يعود انخفاض صافي الخسارة خلال العام 2018 مقارنة مع صافي الخسارة خلال العام السابق 2017 إلى إنخفاض المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتسويق على الرغم من الزيادة في المصروفات التمويلية.