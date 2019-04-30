شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "واحة الزاوية" تقر التوزيعات السنوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أقرّت الجمعية العمومية لشركة واحة الزاوية القابضة توزيع 2.25% من رأسمال الشركة، بقيمة 52 مليون درهم، كأرباح نقدية على المساهمين، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد أمس في مقر الشركة بأبوظبي.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، قال المعتصم بالله الأحمد، الرئيس التنفيذي المالي للمجموعة، إن العام الماضي شهد تطورات ملحوظة على صعيد أداء الشركة، ليتم تحقيق صافي أرباح 276 مليون درهم، وبواقع 0.17 درهم للسهم.

وبين أنه تم إنجاز صفقة استحواذ على إحدى الشركات التابعة بقيمة 2.2 مليار درهم عن طريق إصدار 2.2 مليار سهم جديد.

وأوضح أن إدراج كامل أسهم الشركة بلغ إجماليها بعد إتمام عملية الاستحواذ 2.3 مليار سهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية - السوق الثاني بقيمة اسمية بلغت درهم واحد للسهم.