شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "معادن" تُوقع عقد ترسية لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيع شركتها التابعة شركة معادن للذهب ومعادن الأساس عقد ترسية لإنشاء مصنع في منجم منصورة ومسرة لإنتاج الذهب.

وقالت معادن، في بيان لموقع السوق، اليوم الثلاثاء، بأن العقد يتضمن القيام بأعمال الهندسة التفصيلية، والمشتريات، والإنشاءات، وأعمال تجهيز ما قبل التشغيل، والمساعدة على التشغيل (تسليم مفتاح)، مع خدمات التدريب والمساندة لكوادر التشغيل والصيانة.

وتجدر الإشارة إلى أن تكلفة المشروع تبلغ حوالي 3.3 مليار ريال (بما يعادل 880 مليون دولار أمريكي)، ويبلغ متوسط إنتاج منجمي منصورة ومسرة حوالي 250 ألف أونصة سنوياً.

Advertisements

وبحسب البيان، سيبدأ العمل في إنشاء المصنع من تاريخ توقيع عقد الإنشاء. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجريبي في الربع الثاني من العام المالي 2022، على أن يتم البدء بالإنتاج التجاري خلال الربع الثالث من العام المالي 2022.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 252.9 مليون ريال خلال الربع الأول من 2019، مقابل أرباح بلغت 753.8 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وأرجعت الشركة تحقيق الخسائر إلى الانخفاض في أسعار البيع المحققة لجميع المنتجات، وكذلك انخفاض الكميات المباعة لمنتج الذهب ومنتج الألومنيوم، بالرغم من زيادة الكميات المباعة لمنتج ثنائي فوسفات الأمونيوم ومنتج الصفائح المدرفلة، بالرغم من زيادة الحصة في صافي أرباح مشروع معادن المشترك: (شركة معادن باريك للنحاس) بنسبة 23%، و(شركة الصحراء ومعادن للبتروكيماويات) بنسبة 100%.