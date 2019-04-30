شكرا لقرائتكم خبر عن "إعمار" وموانئ دبي يتفقان على إطلاق مشروع بـ 10 مليارات درهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اتفقت شركة إعمار العقارية ومجموعة موانئ دبي العالمية على إطلاق مشروع تطويري جديد يقع على سواحل دبي في ميناء راشد. وقالت مصادر إن قيمة المشروع الاستثماري الضخم ستصل إلى 10 مليارات درهم، بحسب صحيفة الخليج. ويهدف المشروع الجديد إلى بناء مدينة بحرية على غرار مدن سواحل المتوسط، ويشمل تطوير مركز للتسوق، وفيلات وفنادق ونواد لليخوت وشواطئ للترفيه. وكانت إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في العالم العربي، قد حققت أرباحاً صافية في العام الماضي بلغت 6.11 مليار درهم إماراتي، وهي أعلى أرباح لها في 12 عاماً وتحديداً منذ 2007، وبنسبة نمو 10%، وذلك على خلفية ارتفاع إيراداتها إلى 25.69 مليار درهم بنمو بلغ 37% وهي أعلى إيردات للشركة على الإطلاق.

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