شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف في أرباح "المواساة" إلى 107 ملايين ريال بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة المواساة للخدمات الطبية، المعلنة اليوم الثلاثاء، عن تحقيقها ارتفاعا في الأرباح بنسبة 1.1% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 107.2 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 106 ملايين ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى الزيادة في الإيرادات المتحققة نظراً للتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية وإضافة أقسام تخصصية جديدة في فروع الشركة مع استمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة .

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وارتفعت الإيرادات إلى 462.6 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 422.4 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2018.

ووفقاً للبيان، تضمنت نتائج أعمال الربع الحالي نتيجة سالبة تحققت لدى فرع الشركة الجديد في مدينة الخبر بقيمة 16 مليون ريال مع العلم بأن هذه النتيجة السالبة متوافقة مع الخطة التشغيلية المعدة والمعتمدة مسبقا لهذا الفرع.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 360 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 337 مليون ريال في العام 2017.