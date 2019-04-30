شكرا لقرائتكم خبر عن 108.5 مليار ريال قروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بالسعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ حجم القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر بالسعودية نحو 108.5 مليار ريال بنهاية العام الماضي 2018، وذلك من خلال المصارف وشركات التمويل.

وأوضحت البيانات الصادرة عن مؤسسة النقد السعودية "ساما" أن 93% من هذه القروض بما يعادل 100.7 مليار ريال مقدمة من المصارف، علما بأنها تشكل 5.8% من إجمالي قروض المصارف بنهاية الفترة.

أما المتبقي من إجمالي القروض البالغة نسبته 7% بما يعادل 7.7 مليار ريال، فيعود إلى شركات التمويل، إذ يشكل نحو 16.3% من إجمالي قروض شركات التمويل بنهاية الفترة، بحسب صحيفة الاقتصادية.

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وحققت القروض المقدمة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة نموا خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 1.7% بما يعادل 1.8 مليار ريال مقارنة بالربع الثالث.

وسيطرت الشركات المتوسطة على الحصة الكبرى من القروض بنسبة 72% بما يعادل 78.1 مليار ريال، منها 3.3 مليار عبر شركات التمويل ونحو 74.7 مليار عبر المصارف.

فيما شكلت القروض للشركات الصغرى نحو 23.5% بنحو 25.5 مليار ريال، منها 22.3 مليار ريال عبر المصارف ونحو 3.3 مليار عبر شركات التمويل.