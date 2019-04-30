شكرا لقرائتكم خبر عن "اتصالات" و"دو" ترفعان الإنفاق على الشبكات بـ8.7% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لكل من مجموعة الإمارات للاتصالات"اتصالات"وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" عن ارتفاع حجم إنفاقهما على الشبكات بنسبة 8.7% أو ما يعادل 71.7 مليون درهم بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت البيانات أن حجم هذا الإنفاق وصل بالشركتين في تلك الفترة إلى 749.51 مليون درهم العام الماضي مقارنة بنحو 821.25 مليون درهم بنفس الفترة عام 2018، بحسب صحيفة البيان.

ووصلت تكاليف الشبكات لشركة "اتصالات" إلى 619.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري بانخفاض 0.7%.

وبلغت تكاليف تشغيل وصيانة الشبكة في "دو" نحو 130.2 مليون درهم في تلك الفترة من العام الجاري بتراجع 34.16%.

Advertisements

وتراجعت الرسوم الحكومية التي تدفعها الشركتان خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.2% إلى نحو 2.094 مليار درهم، مقارنة بـ 2.09 مليار درهم خلال نفس الفترة من عام 2018.

وبلغت الأرباح الصافية بنهاية الربع الأول من العام الجاري للشركتين نحو 3.072 مليار درهم موزعة بواقع 2.62 مليار درهم لـ"اتصالات" و449.5 مليون درهم لـ"دو".

وارتفعت أرباح "اتصالات"و"دو"، في نهاية العام الماضي بنسبة 2.2% مقارنة بالعام 2017.

وحسب بيانات جمعها موقع "أخبار اليوم" أظهرت النتائج المالية للشركتين وصول ارباحهما في نهاية عام 2018 إلى 10.35 مليار درهم مقابل 10.12 مليار درهم في عام 2017.