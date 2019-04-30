شكرا لقرائتكم خبر عن 187 ألف اشتراك جديد بخدمات الاتصالات بالإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات بالدولة "الهاتف المتحرك - الإنترنت - الثابت" بنحو 187 ألف اشتراك خلال ديسمبر الماضي، لتسجل أكثر من 23.189 مليون اشتراك، مقارنة مع 23.002 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر الماضي.

وأوضحت إحصائيات صادرة عن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات أن عدد اشتراكات الهاتف المتحرك زاد لدى مشغلي الاتصالات بنحو 107 آلاف اشتراك خلال الفترة ذاتها.

حيث ارتفع من 19.368 مليون اشتراك في نهاية نوفمبر الماضي، إلى 19.475 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، فيما وصلت نسبة انتشار خدمات الهاتف المتحرك نحو 219 خطاً لكل 100 نسمة.

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وبينت الإحصاءات أن عدد اشتراكات الدفع المقدم لدى مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات"وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" ارتفع بنحو 111 ألف اشتراك خلال الفترة ذاتها، حيث ارتفع من 15.904 مليون اشتراك في نهاية نوفمبر الماضي، إلى 16.015 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي.

وسجلت اشتراكات الإنترنت لدى "اتصالات" و"دو" نحو 1.379 مليون اشتراك بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل عدد اشتراكات بلغت 1.375 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر، بارتفاع شهري بلغ 4 آلاف اشتراك.

وبلغ إجمالي عدد الاشتراكات في الهاتف الثابت 2.335 مليون مع نهاية ديسمبر، مقابل 2.259 مليون اشتراك بنهاية نوفمبر، بارتفاع شهري بلغ 76 ألف اشتراك.