شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "أبوظبي الأول" ترتفع 4% بالربع الأول من 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك أبوظبي الأول، عن ارتفع أرباحه بنسبة 4% خلال الربع الأول من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق أبو ظبي المالي، اليوم الإثنين، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 3.1 مليار درهم، مقابل صافي ربح بلغ 3 مليار درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغت قيمة العائد على السهم السنوية 1.08 درهم مقارنة مع 1.06 درهم خلال الربع الأول من عام 2018. فيما بلغت قيمة الإيرادات التشغيلية 4.9 مليار درهم بارتفاع نسبته 3% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2018.

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وبلغت قيمة النفقات التشغيلية 1.3 مليار درهم، بفضل مواصلة ضبط التكاليف والتوفير الناتج عن عملية الاندماج هذا وحافظ معدل المصروفات إلى الإيرادات باستثناء تكاليف الاندماج على مستوياته الرئدة في السوق، حيث بلغ 26.1%.

وفي المقابل، تراجع مخصصات انخفاض القيمة لدى البنك بنسبة 7 % لتصل إلى 407 ملايين درهم، مقابل 439 مليون درهم.

وتجدر الإشارة إلى أن المصرف قد حقق صافي أرباح خلال 2018 بلغت 12.1 مليار درهم مقابل 10.9 مليار درهم في 2017.

وتراجعت الإيرادات التشغيلية للبنك في العام 2018 لتبلغ 19.4 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم خلال العام 2017.