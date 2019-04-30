الان تتابع صرف مكافآت تشجيعية للمبلغين عن مخالفات التهرب الضريبي والزكوي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 وافق مجلس الوزراء، على منح مكافآت تشجيعية للمبلغين عن حالات التهرب الضريبي والزكوي من غير موظفي هيئة الزكاة. وجاءت موافقة مجلس الوزراء، على منح مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، صلاحية صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم -من غير موظفي الهيئة- في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، على أن يضع المجلس لائحة لهذا الغرض تتضمن شروط صرفها وضوابطه.

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