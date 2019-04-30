منشآت تشارك مؤسسة الوليد الإنسانية بمؤتمر دور المرأة في التنمية

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365

شاركت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مؤتمر دور المرأة في التنمية نحو مجتمع حيوي والمنظم من قِبل مؤسسة الوليد الإنسانية في “فيرسيزون الرياض” 27 أبريل 2019، وجاءت مشاركة منشآت لعرض 8 مشاريع نسائية ضمن مسرعة أعمال المرأة والتي أُطلقت مطلع العام الحالي، بالإضافة إلى المشاركة في جلسة الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية للمرأة.

وأوضحت مدير إدارة ريادة الأعمال النسائية في منشآت أفنان البابطين خلال جلسة الاستراتيجيات والتطلعات المستقبلية دور منشآت وما تقدمه من مبادرات داعمة وممكنة تساهم في تعزيز مشاركة المرأة وذلك عبر إسهامها في الدور التنموي الاقتصادي للمملكة العربية السعودية.

يذكر أن منشآت هيأت لـ 8 مشاريع نسائية المُشاركة من خلال أجنحةٍ لاستعراض أنشتطهن الريادية في المؤتمر، وتسعى منشآت من خلال هذه المُشاركة إلى التأكيد على دعمها للأدوار التكاملية التي تُلبي تطلعات القطاعات الخاصة.