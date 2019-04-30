شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع طفيف لمشتركى المحمول خلال فبراير ويسجل 93.13 مليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير موجز عن مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن شهر فبراير 2019، وصول حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول إلى نحو 93.13 مليون، اشتراك بانخفاض طفيف عن شهر يناير 2019، والذى كان قد وصل إلى 93.43 مليون، وبفارق كبير عن فبراير 2018 حيث كان يصل حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول الى نحو 100.24 مليون اشتراك متجاوزا عدد السكان، ويشير التقرير إلى أن شركات المحمول فقدت نحو 7.11 مليون اشتراك خلال عام، إذا ما تم مقارنة حجم الاشتراكات بين فبراير 2018، وفبراير 2019.

وأوضح تقرير شهرى لوزارة الاتصالات، حصلت عليه ”الخليج 365”، انخفاض مشتركى الإنترنت عن طريق المحمول إلى نحو 32.49 مليون خلال فبراير2019، مقابل 34.13 مليون فى يناير2019 و32.9 مليون فى فبراير2018.

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فيما انخفض مستخدمو اليو أس بى مودم إلى 3.08 مليون فى فبراير 2019، مقابل 3.15 مليون فى يناير2019، و3.25 فى فبراير 2018.

وشهد حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول تراجعا على مدار الشهور الماضية، بعدما كان قد تخطى عدد السكان، حيث كان هناك نمو وهمى، للمشتركين، يتعلق بهؤلاء الذين يقومون بشراء خطوط للاستفادة بعرض ترويجى معين، طوال مدة العرض فقط، ثم ترك الخط لشراء خط جديدة لشبكة أخرى للاستفادة من عرض ترويجى جديد لها، وذلك مع بيع الخطوط بشكل شبه مجانى للشركات قبل إقرار رسم تنمية على خطوط المحمول الجديدة.

واتخذ جهاز تنظيم الاتصالات، خلال السنوات الماضية، عددا من الإجراءات ساهمت فى ضبط سوق المحمول، منها تسجيل بيانات الخطوط المجهولة، وقصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية للشركات وفرض قواعد جديدة لتسجيل الخطوط.