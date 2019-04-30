شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.30% رابحا عدد 27.70 نقطة ليغلق عند مستوى 9304.20 نقطة.
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية، بختام التعاملات 2016 مليون سهم، بقيمة 7 مليارات ريال، وارتفعت أسهم 86 شركة، فيما تراجعت 77 شركة.
وارتفع 15 قطاع بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 2.92%، تلاه قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.80%، أعقبه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.68%، ثم قطاع الاتصالات الكمالية بنسبة 1.31%، ثم قطاع النقل بنسبة 1.10%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.96%.
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