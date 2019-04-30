شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد مصطفى عبد الودود من عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن استبعاد مصطفى عبد الودود من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين فيكتور سليوينسكى بدلاً منه، فيما تم تجديد انتخاب أسامة بشاى، عضواً منتدباً، وخالد بشارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد أعلنت عن موافقة محكمة جزئية أمريكية، على الإفراج بكفالة قيمتها 10 ملايين دولار عن مصطفى عبد الودود المدير التنفيذى السابق فى مجموعة أبراج الإماراتية.
ويواجه عبد الودود مع مسئولين سابقين فى أبراج اتهامات بالاحتيال فى قضية جنائية واسعة النطاق ضد شركة الأسهم الخاصة المفلسة الآن.
وقالت وول ستريت، إنه من المقرر نقل عبد الودود إلى الإقامة الجبرية فى نيويورك، وأضافت أن القاضى لويس أ. كابلان من المحكمة الجزئية الأمريكية لمحكمة المنطقة الجنوبية فى نيويورك، وقع على حزمة إفراج بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المدير التنفيذى.
كانت هذه تفاصيل خبر استبعاد مصطفى عبد الودود من عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.