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استبعاد مصطفى عبد الودود من عضوية مجلس إدارة شركة أوراسكوم كونستراكشون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بى ال سى، عن استبعاد مصطفى عبد الودود من عضوية مجلس الإدارة، وتعيين فيكتور سليوينسكى بدلاً منه، فيما تم تجديد انتخاب أسامة بشاى، عضواً منتدباً، وخالد بشارة، عضو مجلس إدارة غير تنفيذى.

 

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال، قد أعلنت عن موافقة محكمة جزئية أمريكية، على الإفراج بكفالة قيمتها 10 ملايين دولار عن مصطفى عبد الودود المدير التنفيذى السابق فى مجموعة أبراج الإماراتية.

 

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ويواجه عبد الودود مع مسئولين سابقين فى أبراج اتهامات بالاحتيال فى قضية جنائية واسعة النطاق ضد شركة الأسهم الخاصة المفلسة الآن.

 

وقالت وول ستريت، إنه من المقرر نقل عبد الودود إلى الإقامة الجبرية فى نيويورك، وأضافت أن القاضى لويس أ. كابلان من المحكمة الجزئية الأمريكية لمحكمة المنطقة الجنوبية فى نيويورك، وقع على حزمة إفراج بكفالة بقيمة 10 ملايين دولار لصالح المدير التنفيذى.

 

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