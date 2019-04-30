شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات بورصة: سعر الخام العماني 71.15 دولار للبرميل فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من بورصة دبى للطاقة، اليوم، الثلاثاء، أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى يوليو، سيرتفع 4.17 دولار إلى 71.15 دولار للبرميل.

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وسعر البيع الرسمى لشحنات يوليو من الخام العمانى، هو متوسط سعر التسوية اليومى للخام على مدى مايو لعقد شهر أقرب استحقاق.

وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبى، محددا لى أساس علاوة خمسة سنتات، فوق سعر الخام العمانى في بورصة دبى للطاقة، سيبلغ 71.20 دولار للبرميل.