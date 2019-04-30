شكرا لقرائتكم خبر عن بيانات بورصة: سعر الخام العماني 71.15 دولار للبرميل فى يوليو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات من بورصة دبى للطاقة، اليوم، الثلاثاء، أن سعر البيع الرسمى للخام العمانى فى يوليو، سيرتفع 4.17 دولار إلى 71.15 دولار للبرميل.
وسعر البيع الرسمى لشحنات يوليو من الخام العمانى، هو متوسط سعر التسوية اليومى للخام على مدى مايو لعقد شهر أقرب استحقاق.
وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبى، محددا لى أساس علاوة خمسة سنتات، فوق سعر الخام العمانى في بورصة دبى للطاقة، سيبلغ 71.20 دولار للبرميل.
كانت هذه تفاصيل خبر بيانات بورصة: سعر الخام العماني 71.15 دولار للبرميل فى يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.