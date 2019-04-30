شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 30-4-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 بقيمة جنيه واحد فقط، ليسجل عيار الذهب 21 وهو الأكثر رواجا ومبيعا فى مصر 615 جنيها للجرام، مع تحرك الأسعار العالمية للذهب لتسجل 1284 دولار. وارتفع سعر الذهب عالميا مع بداية تعاملات اليوم من 1280 دولار إلى 1284 دولار، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى بشكل طفيف. وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 21 سجل اليوم 615 جنيها للجرام عيار 21 سجل اليوم 615 جنيها للجرام عيار 18 سجل اليوم 527 جنيه للجرام عيار 18 سجل اليوم 527 جنيه للجرام Advertisements عيار 24 سجل اليوم 702 جنيه للجرم عيار 24 سجل اليوم 702 جنيه للجرم الجنيه الذهب 4920 جنيها الجنيه الذهب 4920 جنيها أوقية الذهب 1284 دولارا أوقية الذهب 1284 دولارا يقدم ”الخليج 365” خدمة لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر. أسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى. أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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