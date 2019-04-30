اتفاقية لإعداد دراسة تقييم واقع الصناعة وتطويرها في الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:محمد الوسيلة .



وقّع المهندس محمد عبيد بن ماجد مدير دائرة الصناعة والاقتصاد بحكومة الفجيرة، بتوجيهات الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس الدائرة صباح أمس بمقر الدائرة، اتفاقية مع شركة «بيكر تيلي» لإنجاز دراسة عن واقع التنمية الصناعية وإعداد قاعدة بيانات متكاملة للصناعات القائمة حالياً واقتراح خريطة للصناعات المستقبلية المعتمدة على التكنولوجيا بإمارة الفجيرة لاستغلال الموارد والخامات والمواد الأولية التي تزخر بها الفجيرة، لجهة إحداث النقلة المنشودة من الصناعات التحويلية إلى الثورة الصناعية المستوى الثاني.

وأكد المهندس محمد عبيد بن ماجد بعد توقيعه للاتفاقية مع ماغو جيه بي سينغ، مدير المجموعة والشركة بالإمارات، أن الدراسة من المقرر الانتهاء منها في غضون 14 أسبوعاً، وأن اختيار الشركة جاء لعراقتها في دراسات الجدوى والتقييم الصناعي وبناءً على تجربة سابقة معها بالإمارة في مجالات صناعية، مشيراً إلى أن الدراسة ضرورية لتجميع قاعدة بيانات الصناعات القائمة حالياً، وتبيان المجالات المستقبلية للصناعة بالفجيرة وجذب الشركات الجديدة للاستثمار في موارد الإمارة بتقنيات حديثة، أسوة بسنغافورة والدول الإسكندنافية والصين وكوريا الجنوبية، مشيراً إلى أن الإمارة تتطلع لاستغلال موقعها الاستراتيجي المطلّ على البحار المفتوحة صناعياً عن طريق جذب شركات القطاع الخاص العالمية بالاستفادة القصوى من مواردها المتنوعة، على خلفية نجاحها في جذب الاستثمارات العالمية في مجال تخزين النفط وتزويد السفن بالوقود والصناعات البتروكيميائية، لافتاً إلى أن الدراسة تتماشي مع استراتيجية التنمية الاقتصادية للدولة 2030 والخطة الشمولية لإمارة الفجيرة 2040.

وأشار إلى أن الدراسة بمثابة خطة طريق، تستهدف جميع المشروعات الصناعية القائمة في منطقة الفجيرة الحرة ومنطقة الفجيرة للصناعات البترولية «فوز» والشركات العاملة في مجال الصناعات التحويلية وشركات الكسارات والمحاجر الناشطة في مجال الموارد الطبيعية والاستثمارات في الصناعة السياحية كما تشمل منافذ الإمارة البحرية والجوية.

وأوضح ماجو سينغ مدير المجموعة والشركة بالإمارات، أن الدراسة تقوم على 3 محاور تضمن تجميع قواعد البيانات للصناعات القائمة حاليا، وتبيان الصناعات التي تحتاج إليها الإمارة طبقاً للموارد وقاعدة البيانات.