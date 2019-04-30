«غرفة أبوظبي»: فرصة حقيقية لرواد الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”



أكد محمد هلال المهيري، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أهمية مشاركة غرفة أبوظبي في معرض إكسبو الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة 2019، كراعٍ استراتيجي، وداعم لأهداف المعرض، لما يشكله هذا الحدث من فرصة حقيقية لرواد وأصحاب الأعمال للحصول على الدعم والتوجيه وبناء شبكة علاقات تجارية جديدة والاستفادة من حضور ورش العمل وبرامج التدريب والتطوير، فضلاً عن التعرف إلى موفري الحلول الذين يقدمون منتجات وخدمات عديدة ونوعية للمساعدة في تنمية أعمالهم، مشيراً إلى أن المعرض يعد منصة تفاعلية مثالية ستسهم في تحفيز مجالات قطاع رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتنميتها، الأمر الذي سيشكل معه دفعة جديدة لقطاع المال والأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

كما أكد المهيري أن غرفة أبوظبي تولي اهتماماً خاصاً بتنمية الروح الاستثمارية لدى الشباب، وتشجيعهم على الولوج في مشروعات صغيرة ومتوسطة، لإيمانها بالدور الرئيسي الذي يشكله قطاع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، كونه من أهم محركات النمو الاقتصادي ويصنف عالمياً كأحد أهم آليات دعم الهيكل الإنتاجي للدول ومن أولويات التوجه الاستراتيجي نحو تنويع الاقتصاد المعرفي، وتعزيز زيادة الاستثمار.