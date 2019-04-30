شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليار دولار مكاسب بنكين صينيين والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف بنكان صينيان عن نتائجهما في الربع الأول من العام 2019، التي أظهرت نمواً في صافي الأرباح.
وأعلن بنك الصين، رابع أكبر بنوك الصين أمس، أن صافي ربح الربع الأول من العام زاد 4% . وقال البنك، إن صافي الربح في أول ثلاثة أشهر من العام الجاري نما إلى 50.97 مليار يوان (7.57 مليار دولار) من 49 مليار يوان قبل عام. وكشف البنك الصناعي والتجاري الصيني، أن صافي الربح نما 4.1% في الربع الأول من العام. وبلغ 82.01 مليار يوان (12.18 مليار دولار). (رويترز)
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