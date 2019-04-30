«دانز» و«هانيويل» تطوران حلولاً جديدة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية (دانز)، المزود الرسمي لخدمات الملاحة الجوية لمطارات دبي وبعض الإمارات الأخرى، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «هانيويل»؛ لتحديد أطر التعاون بين الطرفين في مجال تطوير تكنولوجيا جديدة؛ تعزز من الكفاءة والقدرة على التنبؤ والسلامة والحد من التأثيرات البيئية في المطارات والعمليات الجوية.

جاء ذلك على هامش فعاليات اليوم الأول من معرض المطارات؛ حيث حضر حفل التوقيع: إبراهيم أهلي، نائب الرئيس التنفيذي ل«مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية»، وسونيا ستراند، نائب الرئيس والمدير العام لأعمال المطارات العالمية من «هانيويل»، فضلاً عن خالد الجابر، وأحمد أهلي، وميثاء الحاج، وصلاح القاسم، وهيثم الحسني، من جهة «مؤسسة دبي لخدمات الملاحة الجوية»، إضافة إلى جورج بو متري، وفيليبس جاكوب من جهة هانيويل.