اتفاقيات وتوسعات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **أكّدت إدارة مجموعة أسكوت العالمية للفنادق، أن الإمارات والسعودية تشكلان أهم الوجهات الرئيسية لمشاريعها المستقبلية في المنطقة، ولفنادقها الجديدة المقرر افتتاحها خلال العامين المقبلين. وتدير أسكوت 43 ألف شقة فندقية حول العالم، إلى جانب أكثر من 27 ألف وحدة فندقية قيد التطوير حالياً. تستعد «أسكوت» لافتتاح فندق جديد في دبي ضمن قرية الثقافة، لتضم محفظتها في الإمارات 3 فنادق في دبي.

**أعلنت فنادق شذا، أمس عن خططها لافتتاح ستة فنادق جديدة العام الجاري. وستسهم عمليات الافتتاح الجديدة هذه في مضاعفة عدد الغرف الفندقية للعلامة التجارية، وستشهد في الوقت ذاته طرح باكورة أعمالها في وجهات رئيسية مثل الرياض والشارقة ودبي.

**كشفت مجموعة فنادق انتركونتيننتال، عن خططها لزيادة عدد غرفها الفندقية في منطقة الشرق الأوسط بنسبة 30٪ خلال 3-5 سنوات المقبلة، حيث ستفتتح الشركة 37 فندقاً. خلال 2018 أضافت المجموعة 21 فندقاً و5265 غرفة إلى محفظتها في المنطقة.

وفي 2019، وقعت الشركة 6 اتفاقيات فنادق في المنطقة تشمل أول فندق إنديجو بالمنطقة وفندقي ستاي بريدج سويتس وجميعها في دبي.

**أعلنت «إتش إم إتش» - إدارة الضيافة القابضة، عن إطلاق «فندق إيكوس» في الفرجان، والمتوقع أن يفتتح أبوابه في الربع الثالث 2020. يضم الفندق 321 غرفة ويقع على بعد 5 كم فقط من موقع إكسبو 2020.

وقعت سفريات كانو، إحدى شركات مجموعة يوسف بن أحمد كانو اتفاقية شراكة مع (سي فنت)، لتوفير باقة تكنولوجية لتنظيم عملية إدارة الفعاليات لعملاء «كانو» في منطقة الخليج العربي.