شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الوقود في مايو الأعلى منذ بداية العام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

يستمر مسلسل صعود أسعار الوقود في الدولة ليصل إلى أعلى مستوياته منذ بداية العام خلال شهر مايو/‏ أيار المقبل بزيادات ملحوظة، حيث تراوح ارتفاع سعر البنزين بين 21 و25 فلساً، مقارنة بشهر إبريل الجاري. وأقرت لجنة متابعة أسعار الوقود في وزارة الطاقة والصناعة أسعار الوقود للشهر المقبل شاملاً ضريبة القيمة المضافة (5%)، ليرتفع سعر بنزين سوبر 98 إلى 2.48 درهم من 2.23 درهم في إبريل، بينما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 2.34 درهم من 2.11 درهم، وارتفع سعر بنزين 91 بلس إلى 2.25 درهم بدلاً من 2.04 درهم، فيما ارتفع سعر الديزل إلى 2.53 درهم مقابل 2.49 درهم في إبريل.

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