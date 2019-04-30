الأسواق تفقد مستويات دعم.. وثمانية أسهم تفلت من الضغوط

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: مهند داغر

نالت الضغوط من مجموعة واسعة من الأسهم المحلية في جلسة تداولات أمس، مع اقتصار الارتفاعات على أسهم 8 شركات في السوقين فقط، في مؤشر جديد على عودة الحذر والترقب لدى المستثمرين، من توالي الإعلان عن النتائج الربعية للشركات.

اقتصرت قائمة الارتفاعات في سوق دبي على سهمين فقط، وهما «إعمار مولز» بنسبة 2.43% بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح الشركة في الربع الأول، فيما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 0.84%.

وسجلت السيولة الإجمالية في السوقين 480.38 مليون درهم، منها 282 مليون في أبوظبي و198.35 مليون في دبي، وجرى تداول 195.7 مليون سهم، توزعت بواقع 56.9 مليون في أبوظبي و138.8 مليون في دبي، وجاء ذلك من خلال 5530 صفقة.

وتفصيلاً، انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.56% إلى مستوى 2760.14 نقطة، نتيجة تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار،

ونزل قطاع العقار بنسبة 0.87% بعد نزول «إعمار العقارية» 1.05% و«إعمار للتطوير» 0.76% و«داماك» 1.59% و«أرابتك» 2.34% و«الاتحاد العقارية» 3.51%، في حين انفرد «إعمار مولز» بالارتفاع بنسبة 2.34%.

وتراجع قطاع البنوك بنسبة 0.19% متأثراً بهبوط «دبي الإسلامي» 1.52%، في وقت امتص «الإمارات دبي الوطني» جزءاً من خسائر القطاع بفعل ارتفاعه 0.84%.

وهبط قطاع الاستثمار 1.72% مع هبوط «سوق دبي المالي» 2.65% و«دبي للاستثمار» 1.44% و«شعاع» 2.24%.

وانخفض قطاع النقل بنسبة 0.54% نتيجة انخفاض «العربية للطيران» 0.97% و«الخليج للملاحة» 0.7% و«أرامكس» 0.21%.

بدوره، تراجع مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 5332.44 نقطة، مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة. وهبط قطاع البنوك بنسبة 0.9% متأثراً بهبوط «أبوظبي الأول» 1.2% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.41%. كما نزل قطاع العقار 1.68% مع نزول «الدار» 1.61%. وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 2.31% مع انخفاض «دانة غاز» 4.12% و«أدنوك للتوزيع» 0.38% مقابل ارتفاع «طاقة» 0.67%.

ونزل قطاع الاستثمار بنحو 3.28% مع انخفاض «إشراق» 5.09% و«الواحة كابيتال» 2.68%.

وتصدر سهم «إعمار العقارية» الأسهم الأكثر تداولاً في سوق دبي بنحو 39.3 مليون درهم ليغلق عند 4.7 درهم، ثم سهم «جي إف إتش» بتداولات 27.67 مليون درهم ليصل إلى 0.99 درهم، تلاه سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 23.7 مليون درهم ليقفل عند 5.17 درهم.

وفي سوق أبوظبي، ظلت صدارة التداولات ل «أبوظبي التجاري» بسيولة بنحو 165.4 مليون درهم ليغلق عند 10 دراهم، تلاه سهم «الاتحاد الوطني» حاصداً نحو 35.1 مليون درهم ليغلق مستقراً عند 5.9 درهم، ثم سهم «أبوظبي الأول» بتداولات 25.9 مليون درهم ليقفل عند 16.4 درهم.

وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعاً في سوق دبي، اقتصرت القائمة على سهمين فقط، وهما «الإمارات دبي الوطني» و«إعمار مولز»، في مقابل تراجع الأسهم الأخرى، وجاء في مقدمتها «سلامة» بنسبة 7.24% إلى 0.52 درهم، ثم سهم «تكافل الإمارات» بهبوطه بنسبة 7.19% ليغلق عند 1.42 درهم، ثم سهم «الخليجي التجاري» بنزوله 7.11%.

وفي سوق العاصمة، ارتفعت أسهم 6 شركات فقط، وفي مقدمتها «الشارقة للأسمنت» بنسبة 5.26% إلى درهم واحد، وعلى العكس انخفض سهم «القدرة القابضة» بأكبر نسبة في السوق الأكثر (5.26%) إلى 0.9 درهم.

وبشأن التداولات حسب الجنسيات في سوق الإمارات، اتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 48 مليون درهم محصلة شراء، وفي المقابل اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 48 مليون درهم محصلة بيع، منها 1.48 مليون درهم محصلة بيع العرب، و43.8 مليون درهم محصلة بيع المواطنين، و2.7 مليون درهم محصلة بيع الخليجيين.

وركز المستثمرون الأجانب غير العرب مشترياتهم أمس على أسهم «دي إكس بي» و«أبوظبي التجاري»، و«أبوظبي الأول»، و«الدار»، بينما تركزت مبيعاتهم على أسهم «العربية للطيران»، و«إعمار العقارية»، و«إشراق»، و«دانة غاز».

بدورها، اتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار بلغ 21.7 مليون درهم محصلة شراء، توزعت بواقع 20.5 مليون درهم محصلة شراء في أبوظبي، و1.16 مليون درهم محصلة شراء في دبي.

وفي المقابل، اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار بلغ 21.7 مليون درهم محصلة بيع، منها 20.5 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، و1.16 مليون درهم محصلة بيع في دبي.