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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - «مبادرة بيرل» تعزز الحوكمة في عُمان تاريخ النشر: 30/04/2019 استمع

مسقط:«الخليج » نظمت «مبادرة بيرل»، ورشة عمل بالتعاون مع مركز الزبير للمؤسسات الصغيرة في العاصمة العمانية مسقط، يومي 24 و25 إبريل الجاري، قدمتها مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل التي تنظمها المبادرة، بهدف إرساء ثقافة الحوكمة المؤسسية.

وتمحورت الورشة، حول دعم المؤسسات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وتحفيزها على تبني ممارسات الحوكمة المؤسسية لتطوير عملياتها وضمان استدامة عائداتها، حيث قدمت الورشة جملةً من الحلول التي توفرها ممارسات الحوكمة المؤسسية، لضمان نمو أعمال المؤسسات واستدامتها في منطقة الخليج العربي.

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