6.2 مليار مشاريع قيد الإنشاء لـ «ميرال» في جزيرة ياس

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تستثمر «ميرال» 6.2 مليار درهم في مشاريع الترفيه والاستجمام على جزيرة ياس، التي سجلت نمواً كبيراً خلال السنوات الأخيرة مع استقطابها 28 مليون زيارة خلال عام 2018.

وقال محمد عبدالله الزعابي، الرئيس التنفيذي لشركة «ميرال»: إن بيانات عام 2018 ما هي إلا تأكيد على نمو جزيرة ياس ومكانتها كوجهة عالمية للترفيه والاستجمام. وإننا نتطلع للاستمرار بهذا النمو الواضح من خلال مشاريعنا مثل افتتاح عالم وارنر براذرز أبوظبي العام الماضي. إن عام 2018 كان عاماً من النجاحات، وهو ما يعكس التزامنا بالمساهمة في تنمية وتطوير قطاع السياحة في الدولة.

ويأتي الإعلان عن أعداد الزوار في الوقت الذي فازت فيه جزيرة ياس بجائزة «أفضل مشروع تطويري سياحي في الشرق الأوسط» ضمن جوائز السفر العالمية 2019.

وتمتلك شركة «ميرال» المزيد من خطط التطوير الرامية لتحويل جزيرة ياس إلى وجهة عالمية رائدة للترفيه والاستجمام.

وتشمل قائمة مرافق الجذب المرتقبة «كلايم»، وهي منشأة رياضية جديدة تضم أعرض نفق هوائي للقفز الحر وأطول جدار تسلق داخلي في العالم. ويستكمل هذا المشروع باقة التجارب المشوقة التي تزخر بها جزيرة ياس، كما يوفر خياراً فريداً لعشاق الرياضة.

ومن التجارب المشوقة المرتقبة أيضاً «سي وورلد أبوظبي»، وتعتبر الجيل المقبل من المدن البحرية، وهي مدينة متخصصة بالأحياء البحرية تشمل أول مركز متخصص للأبحاث والإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الأحياء البحرية في الإمارات.