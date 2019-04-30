«فيتش»: حكومات المنطقة تتعهد بتطوير الطاقة المتجددة



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وكالة فيتش إن عدة حكومات في الشرق الأوسط حددت أهدافاً طموحة لتطوير قطاعها للطاقة المتجددة، الأمر الذي يرفع متطلبات رأس المال في المنطقة، مشيرةً إلى أن التصنيفات السيادية ستكون عاملاً حاسماً في تقييم القوة الائتمانية لمشروعات الطاقة المتجددة، نظراً لأن الكيانات التابعة للحكومات متعهدة للعديد من المشروعات أو أنها تمتلكها بالكامل.

وبين عامي 2006 و2016، كان نصيب الفرد من استهلاك الطاقة ثابتاً في الاتحاد الأوروبي، بينما نما بنسبة 3.7% تقريباً في جميع أنحاء الشرق الأوسط.