ارتفاع بورصة دبى بختام التعاملات مدفوعة بصعود سهم إعمار العقارية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بنسبة 0.25% رابحا عدد 6.96 نقطة ليغلق عند مستوى 2767.10 نقطة.
وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 124.3 مليون سهم محققة ما قيمته 259.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 2701 صفقة لـ33 سهما، وارتفع 14 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 5 أسهم.
وارتفعت 5 قطاعات على رأسها قطاعى العقارات والخدمات بنسبة 1.08%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع السلع بنسبة 0.36%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، فيما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.68%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.21%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.20%.
وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة الصناعات الوطنية القابضة بنسبة 13.64%، ثم سهم شركة إعمار العقارية بنسبة 2.13%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة شركة دبى الوطنية للتأمين وإعادة التأمين بنسبة 9.64%، ثم مجموعة السلام القابضة بنسبة 4.76%.
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