شكرا لقرائتكم خبر عن ‎هيئة الاستثمار تصدر قرارا بشأن تحصيل رسوم المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، قرار ا بخصوص تطبيق فتوى مجلس الدولة، فيما يخص آلية تحصيل رسوم المناطق الحرة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتيسير على المستثمرين.

وقال بيان الهيئة، إن ذلك يأتى حفاظا على مصالح مستثمرى المناطق الحرة، وتطبيق صحيح للقانون.