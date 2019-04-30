- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار تصدر قرارا بشأن تحصيل رسوم المناطق الحرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الثلاثاء، قرار ا بخصوص تطبيق فتوى مجلس الدولة، فيما يخص آلية تحصيل رسوم المناطق الحرة، وذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك ضمن جهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، للتيسير على المستثمرين.
وقال بيان الهيئة، إن ذلك يأتى حفاظا على مصالح مستثمرى المناطق الحرة، وتطبيق صحيح للقانون.
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة الاستثمار تصدر قرارا بشأن تحصيل رسوم المناطق الحرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.