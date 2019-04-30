شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات وسط صعود 6 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع مؤشرا السوق العام والأول، فيما تراجع مؤشر السوق الرئيسى.

وارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 0.2% رابحا عدد 11.200 نقطة ليصل إلى مستوى 5653.53 نقطة، وصعد مؤشر السوق الأول بنسبة 0.26% رابحاً عدد 15.8 نقطة ليصل إلى مستوى 6058.07 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً عدد 0.440 نقطة ليصل إلى مستوى 4877.43 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 27.3 مليون سهم بقيمة 5.7 مليون دينار كويتى عبر 1447 صفقة.

وارتفعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع التكنولوجيا بنسبة 9.90%، تلاه قطاع النفط والغاز بنسبة 1.04%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 0.62%، تلاه قطاع البنوك بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.25%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.18%، فيما تراجع قطاع الاتصالات بنسبة 1.25%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.18%.

وجاء سهم "إنوفست" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 12.22%، تليه العيد بنسبة 10%، ثم الأنظمة بنسبة 9.90%، فيما تصدر سهم "يوباك" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 10% ثم شارقة بنسبة 10%، ثم تجارى بنسبة 8.51%