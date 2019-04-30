شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح بي.بي تهوى بنحو 30 % فى أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت بي.بي اليوم الثلاثاء، عن تراجع بنحو 30 % فى أرباح الأشهر الثلاثة الأولى من 2019، بفعل انخفاض أسعار النفط والغاز وضَعف فى هوامش التكرير.

وبلغ صافي ربح الربع الأول من العام للشركة التي مقرها لندن 2.4 مليار دولار، متجاوز التوقع البالغ 2.3 مليار دولار وفقا لمسح لآراء المحللين قدمته الشركة ذاتها، وبالمقارنة كانت الأرباح 2.6 مليار دولار قبل عام و3.5 مليار في الربع الأخير من 2018.

واستمدت الأرباح دعما من نتائج قوية لعمليات تداول النفط والغاز.