شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي (DFM) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الأخير، حيث انهى تداولات ثاني جلسات الأسبوع الحالي امس الاثنين عند مستوى 0.771 درهم، وذلك بعدما استهل الجلسة عند مستوى 0.790 درهم، حيث يقابل خط الاتجاه الهابط طويل الأجل والذي يشكل مقاومة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستويات قد تصل الى 0.75 درهم كمستوى اول ثم 0.70 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.81 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.75 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.79 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط