شكرا لقرائتكم خبر عن شركة داماك العقارية دبي (DAMAC) يحافظ على الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يحافظ على الاتجاه الهابط على المدى القصير، حيث تراجع امس الاثنين ليغلق عند مستوى 1.24 درهم، وهو ادنى مستوى يحققه السهم منذ منتصف شهر فبراير من العام الحالي، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 1.25 درهم، مما يعكس تنامي حالة التشاؤم لدى المتداولين خلال الجلسة، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 1.10 درهم كمستوى اول ثم 1 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.35 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.21 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.27 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط