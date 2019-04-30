شكرا لقرائتكم خبر عن إعمار العقارية (EMAAR) يواصل سلسلة التراجعات -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة التراجعات التي بداها مع بداية الشهر الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 4.70 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، كما تراجع السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 4.60 درهم كمستوى اول ثم 4.35 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 4.95 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 4.62 درهم وبين مستوى المقاومة هو 4.77 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط