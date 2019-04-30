شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العقارية (UPP) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم سلسلة التراجعات التي بداها منذ الأسبوع الماضي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.382 درهم، مسجلا تداولات اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية، كما اخترق السهم القناة الصاعدة قصيرة الأجل، لذلك نتوقع اني شهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.35 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.44 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.38 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط