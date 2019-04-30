شكرا لقرائتكم خبر عن أملاك للتمويل (AMLAK) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما توقعنا في تقريرنا الأخير منتصف الشهر الحالي، حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 0.333 درهم، في ظل استمرار تدني كميات التداول، ليغلق بذلك عند ادنى مستوى له خلال الجلسة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 0.31 درهم كمستوى اول ثم 0.25 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.38 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.32 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.34 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط