شكرا لقرائتكم خبر عن الاسلامية العربية للتامين (SALAMA) يكتسي باللون الأحمر -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم انخفاضا كبيرا خلال جلسة امس الاثنين، حيث استهل الجلسة عند مستوى 0.569 درهم، ثم انخفض ليغلق عند ادنى مستوى له خلال اليوم وهو 0.525 درهم، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر ماكد، كما اخترق السهم خط اتجاهه الصاعد قصير الأجل، لذلك نتوقع مزيدا من الخسائر للوصول لمستوى الدعم 0.48 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.56 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.50 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.55 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط