شكرا لقرائتكم خبر عن بيت التمويل الخليجي (GFH) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 0.993 درهم كما اشرنا في تقاريرنا السابقة، مسجلا ادنى مستوى في ثلاثة أسابيع، لينزلق بذلك السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع استمرار الاتجاه الهابط الحالي على المدى القصير للوصول لمستوى الدعم 0.90 درهم، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.09 درهم.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.96 درهم وبين مستوى المقاومة هو 1.01 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط