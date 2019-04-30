شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة السودانية للإتصالات (SUDATEL) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره، حيث انهى تداولات امس الاثنين منخفضا عند مستوى 0.378 درهم، ملامسا بذلك مستوى المقاومة الحالي عند 0.39 درهم، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 أسبوع، مما يجعل الأنظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 0.35 درهم كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.41 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.37 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.39 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط