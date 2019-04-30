شكرا لقرائتكم خبر عن دانة غاز (DANA) يستهل الجلسة مرتفعا ويغلق منخفضا -تحليل صباحي- 30-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل السهم تداولات امس الاثنين مرتفعا عند مستوى 0.989درهم، الا انه تراجع لينهي الجلسة عند مستوى 0.93 درهم، وهو ادنى مستوى خلال الجلسة، مخترقا بذلك خط الاتجاه الصاعد متوسط الأجل، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم 0.89 درهم كمستوى اول ثم 0.85 درهم كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0.96 درهم.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.91 درهم وبين مستوى المقاومة هو 0.95 درهم

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط