الان تتابع الفالح: صادرات النفط السعودية دون 7 ملايين ب/ي حتى نهاية مايو والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في مقابلة مع وكالة الإعلام الروسية إن صادرات النفط السعودية ستكون أقل من سبعة ملايين برميل يوميا حتى نهاية مايو.
ونقلت الوكالة الرسمية عنه قوله إن إنتاج المملكة من النفط سيقل كثيرا عن عشرة ملايين برميل يوميا حتى نهاية الشهر المقبل.
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