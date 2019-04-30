الان تتابع أسعار النفط ترتفع بعد تصريح السعودية باحتمالية تمديد “أوبك” تخفيضات المعروض والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
عوضت أسعار النفط، اليوم، خسائر مبكرة بعد أن قالت السعودية إن اتفاق المنتجين على خفض الإنتاج من يناير قد يتقرر تمديده بعد يونيو ليغطي السنة بأكملها.
جاءت تصريحات وزير الطاقة السعودي خالد الفالح رغم ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتعويض نقص المعروض المتوقع من تشديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.
وفي الساعة 0701 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 72.25 دولار للبرميل، مرتفعة 21 سنتا بما يعادل 0.3% عن أحدث إغلاق لها.
وارتفعت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 17 سنتا أو 0.3% عن التسوية السابقة إلى 63.67 دولار للبرميل.
كانت الأسعار تعرضت لضغوط في وقت سابق من يوم الثلاثاء بعد أن نالت بيانات أنشطة المصانع الصينية من أسواق المال، بما في ذلك عقود النفط الخام، حيث أشارت إلى أن أكبر اقتصاد في آسيا مازال يعاني لاستعادة قوة الدفع.
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