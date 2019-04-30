شكرا لقرائتكم ارتفاع السيولة المتداولة في بورصة الكويت 21 في المئة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 19:29

سجلت بورصة الكويت خلال تعاملاتها اليوم (الاثنين) ارتفاعا في قيمة الأسهم المتداولة 21 في المئة الى 18 مليون دينار في مقابل 15 مليونا لليوم السابق فيما هبطت الكمية المتداولة 8.4 في المئة الى 85 مليون سهم في مقابل 93 مليونا ، وصعد عدد الصفقات المنفذة 20 في المئة الى 5312 صفقة في مقابل 4440 صفقة.



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وتزامن مع ذلك تراجعا في مؤشرات البورصة الثلاثة، أذ هبط مؤشر السوق الرئيس بنسبة 0.33 في المئة تعادل 16 نقطة، الى مستوى 4878 نقطة في مقابل 4894 نقطة اليوم السابق، فيما هبط مؤشر السوق الاول بنسبة 0.20 في المئة تعادل 12 نقطة الى 6042 نقطة في مقابل 6055 نقطة ، وسجل مؤشر السوق العام خسارة 0.24 في المئة الى 5642 نقطة.

وجاء سهم «المباني» في صدارة الاسهم الرابحة ، بعد ارتفاع سعره 1.31 في المئة، وصولاً إلى 619 فلس، من تداول 3.75 مليون سهم بلغت قيمتها 2.33 مليون دينار نفذت من خلال 325 صفقة.

وحقق سهم « مشاريع» أكبر خسارة بين الاسهم، بعد تراجع سعره بنسبة بلغت 1.38 في المئة، هبوطا إلى 214 فلس، من تداول 425 ألف سهم، قيمتها 88 ألف دينار، نُفذت من خلال 24 صفقة .

وسجل سهم « بيتك» أكبر سيولة متداولة بلغت 2.57 مليون دينار، تراجع سعره خلالها 1.05 في المئة الى 662 فلس، من تداول 3.86 مليون سهم.