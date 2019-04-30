شكرا لقرائتكم قطاع النقل أكبر الخاسرين في بورصة قطر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - الرياض - عبده المهدي | منذ 17 ساعة في 29 أبريل 2019 - اخر تحديث في 29 أبريل 2019 / 19:25

أنهت 60 في المئة من الأسهم القطرية تعاملات اليوم (الاثنين) على تراجع في أسعارها عند المقارنة بأسعارها أمس ما يعادل 27 شركة من أصل 45 شركة جرى تداول أسهمها بينما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة أخرى، واستقرت أسهم 6 شركات، لتتراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة الى 583 بليون ريال بخسارة 1.7 بليون ريال نستبها 0.30 في المئة.



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وبالنظر الى الاجماليات، فنجد ارتفاعا في قيمة الاسهم المتداولة 7 في المئة الى 271 مليون ريال في مقابل 133 مليونا وصعدت الكمية المتداولة 121 في المئة الى 15مليون سهم، في مقابل 6.8 مليون، بينما ارتفع عدد الصفقات المنفذة 55 في المئة الى 5667 صفقة في مقابل 3650 صفقة.

وأنهى المؤشر العام للبورصة التعاملات على تراجع هو الثالث على التوالي بنسبة 0.45 في المئة من قيمته تعادل 47 نقطة صعوداً الى 10360 نقطة في مقابل 10407 نقاط اليوم السابق، لتتقلص مكاسب المؤشر منذ مطلع العام الى 0.59 في المئة.

و طاول الهبوط مؤشرات 10 قطاعات من البورصة، تصدرها مؤشر النقل بخسارة 1.03 في المئة الى 2462 نقطة ، تلاه مؤشر التأمين الخاسر 0.88 في المئة الى 3326 نقطة ، ثم ﻣﺅﺷﺭ ﺑﻭﺭﺻﺔ ﻗﻁﺭ ﺍﻟﺭﻳﺎﻥ ﺍﻻﺳﻼﻣﻰ - ﺍﻟﺳﻌﺭﻯ بخسارة نسبتها 0.58 في المئة.

وسجل مؤشر الخدمات خسارة نسبتها 0.57 في المئة، ثم مؤشر العائد الاجمالي المتراجع 0.45 في المئة، تلاه مؤشر الاتصالات بخسارة 0.33 في المئة، فيما بلغت خسارة جميع الاسهم 0.30 في المئة، تلاه مؤشر المصارف بخسارة 0.24 في المئة.